Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
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Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

51 dakika önce

Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Selahattin Saz'ın (21) kullandığı 44 KN 249 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Kayseri kara yolunun 23. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarpıp uçuruma yuvarlandı. Sürücü Saz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saz'ın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:20 Kaynak: AA
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