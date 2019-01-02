Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Ulaşıma Kar Engeli, Göksun'da Okullar Tatil Edildi

Kahramanmaraş'ta Ulaşıma Kar Engeli, Göksun'da Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, ilçelerle ulaşım durma noktasına geldi.

Kahramanmaraş'ta Ulaşıma Kar Engeli, Göksun'da Okullar Tatil Edildi, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, ilçelerle ulaşım durma noktasına geldi. Göksun ilçesinde ise eğitime 1 gün ara verildi. 

Kahramanmaraş'ın özellikle kuzey ilçelerinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, şehirler arası yollarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Kar nedeniyle yollarda zaman zaman kapanmalar yaşanırken, karayollarına bağlı ekipler anında müdahale ederek yolu açık tutmaya çalışıyor.

GÖKSUN-ELBİSTAN KARAYOLUNDA TIR KAYDI TRAFİK DURUDU

Trafik ekipleri de yollarda önlemler alarak olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor. Kar nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zorlanırken, Göksun- Elbistan karayolunun Karaömer mevkiinde meydana gelen TIR kaymasından dolayı trafik ekipler, iki ilçe arasında araç geçişlerine izin vermiyor.

öksun Kaymakamlığı ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

KAYSERİ TARAFINA AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GİDİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Kar yağışı, Kahramanmaraş- Kayseri Karayolu'nda da ulaşımın aklamasına neden oldu. Trafik ekipleri, kaydığı zaman yolun uzun süre kapanmasına neden olabilecek TIR, kamyon gibi uzun ve ağır tonajlı araçların gidişine izin vermiyor. Ekipler, diğer araçlarda ise zincir olup olmadığını kontrol ediyor ve zinciri takılı olmayan araçların da Kayseri istikametine gidişine izin vermiyor.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:37 Kaynak: DHA

Göksun, Kahramanmaraş, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor Aynı Evde Yaşadığı Sevgilisine Kızıp Evi Yakan Genç Kız: İmam Nikahlıyız Diye Kadına Şiddete Bir Şey Yapmıyorlar

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller Bakanlık Açıkladı: Poşet Kullanımında Yüzde 70'e Varan Azalma Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 01:10:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Ulaşıma Kar Engeli, Göksun'da Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]