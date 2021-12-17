KAHRAMANMARAŞ - "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kongre Merkezi'nde "Kültürlerin buluşma noktası Türkiye" temasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, panelin açılış konuşmasında, Türkiye'nin dünyanın en önemli göç rotaları üzerinde yar aldığını ve çok büyük göç süreçlerine tanıklık ettiğini söyledi.

Günümüzde birçok ülke tarafından göçmenlerin yük olarak görüldüğünü ifade eden Vali Coşkun, şunları kaydetti:

"Ama millet olarak bizim, bulunduğumuz coğrafyada göçmenlere kapılarını açan, ihtiyaç duyanları koruma altına alan ve dünya kamuoyu tarafından da saygı duyulan bin yıllık köklü bir merhamet toplumu olma geleneğimiz vardır. Bundan dolayıdır ki Türkiye, tarih boyunca hiçbir ayrım yapmadan, zulüm, baskı ve şiddetten kaçan mazlumlara sahip çıkmış, mülteciler konusunda her zaman zorlu bir görev üstlenmiş, kalbini ve kapılarını göçmenlere açmıştır."

Vali Coşkun, Göçmenler Günü'ne farkındalık oluşturması münasebetiyle 2021 yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığına işaret ederek, Cumhurbaşkanlığı tarafından da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edildiğini vurguladı.

KSÜ Rektörü Niyazi Can da göç olgusunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirterek, insanlık var olduğu müddetçe çeşitli sebeplerle bir yerden bir yere göçün devam edeceğini dile getirdi.

İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu da tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle büyük göç süreçlerine tanıklık eden bir ülke olduğunu belirtti.

Günümüz Türkiye'sinin 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadığını anlatan Yolcuoğlu, "Bilindiği üzere göç insanlık tarihi kadar eski bugünün en önemli gündemi olacak kadar da yeni bir meseledir. Dünyanın her yerindeki insanlar farklı fiziksel görüntü, özellik ve dile sahip olsalar da hoşgörü, sevgi ve saygının tek bir lisani vardır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Cibutili KSÜ Sağlık Bilimleri Tıbbi Laboratuvar son sınıf öğrencisi Sahal Abdi Djama, Yunus Emre'nin "Gelin Tanış Olalım" şiirini seslendirdi.

Göç Yolunda İnsanlık ve Hoşgörü Paneli ile devam eden etkinlikte, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı moderatörlüğünde Göç İdaresi Başkanlığı Eğitim Daire Başkanı Yunus Demir, Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü Temsilcisi Doç. Dr. Yücel Karadaş ve Sakarya Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Bünyamin Bezci'nin katılımıyla "Dünden Bugüne Göç" oturumu gerçekleştirildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile çeşitli milletlerden öğrenciler katıldı.