Kahramanmaraş'ta, 'Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri' düzenlenecek - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nce ilki düzenlenecek olan 'Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri' tanıtım toplantısı yapıldı.

7 Güzel Adam Müzesi'nin bahçesindeki toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın metrekare başına düşen söz ustası bakımından dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. 16-20 Kasım tarihlerinde 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri düzenleyeceklerini belirten Güngör, "Kahramanmaraş, büyük bir edebiyat geleneğine sahip, sözün dolaşımının süreklilik arz ettiği, irfanın ve hikmetin hüküm sürdüğü bir şehir. Biz bu etkinlik için 'Çünkü sözümüz var' sloganıyla çıktık yola. Kahramanmaraş'ın sözünü sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.