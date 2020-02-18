Kahramanmaraş'ta 'Uluslararası Tarih Kültür Sanat Sempozyumu' - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 1. Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Sempozyumu başladı.



Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde iki ayrı salonda üç gün sürecek olan sempozyumda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yerel kalkınmaya destek olmak için gayret sarf ettiklerini belirtti. Güngör, "Yerel yönetimler olarak bizim birçok görevimiz var. Ama özellikle büyükşehir yönetimi konseptinde bizim önemli görevlerimizden biri yerel kalkınmaya destek olmak. Yerel kalkınmanın başlıklarından biri de kültür ve turizmi tanıtmak, o şehrin değerlerini hem yurtiçinde hem yurtdışında tanınmasını sağlamak, daha fazla ziyaretçi almasına katkıda bulunmaktır. Dünyaya baktığımızda, artık iletişimin bu kadar geliştiği bir çağda, uzak diye bir şeyin olmadığını görüyoruz. Herkes her yeri çok iyi biliyor ve tanıyor. İnsanlar şunu soruyor. Ben bu şehre niye gideyim, farklı olan ne var? Çünkü genelde şehirler birbirine benziyor ama eğer oraya özgü bir farklılık varsa insanlar orayı tercih ediyor. Farklı bir yer göreyim, farklı bir mutfak, farklı bir turizm etkinliği. Bunlar gerçekten günümüzün katma değer oluşturan unsurlarındandır" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından Geleneksel El Sanatları Sergisi salonuna geçildi. - KAHRAMANMARAŞ