Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerine polis rehberliği - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, dini istismar eden terör örgütleri hakkında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencilerini bilgilendiriyor.

KSÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında KSÜ İlahiyat Fakültesi'nde stant açarak öğrencileri dini istismar eden terör örgütleri hakkında bilgilendiriyor.

Standı ziyaret eden öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunan polis ekipleri, gençlerin konuya ilişkin sorularına cevap veriyor.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, kentteki bütün kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ile de yakın ve verimli işbirlikleri yürüttüklerini belirtti.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce her yarıyılın ilk haftasında öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirten Can, öğrencileri illegal oluşum, kötü alışkanlık ve her türlü suça karşı bilgilendiren emniyet mensuplarına teşekkür etti.