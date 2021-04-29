Kahramanmaraş'ta üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine akademi kartı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine akademi kartı

29.04.2021 15:47
Kahramanmaraş'ta üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine akademi kartı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan bin 300 öğrenciye, üzerindeki şifre ile girdikleri uygulamada sanal olarak ders çalışıp soru çözebilecekleri "Afşin Belediyesi Akademi Kartı" dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan bin 300 öğrenciye, üzerindeki şifre ile girdikleri uygulamada sanal olarak ders çalışıp soru çözebilecekleri "Afşin Belediyesi Akademi Kartı" dağıtıldı.

Afşin Anadolu Lisesinde öğrencilere akademi kartlarını dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçedeki 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin eğitimine online olarak katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Akdemi kartlarının içerisinde sınırsız video izleme hakkı, yapay zeka rehberlik, ders anlatım föyü, canlı dersler, soru bankaları ve online eğitimin bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Güven, sınavda Afşinli öğrencileri bir adım öne çıkartmak istediklerini dile getirdi.

Güven, şunları kaydetti:

"Afşin Belediyesi olarak, tam kapanma arifesinde ilçemizdeki üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz başta olmak üzere 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizin de yararlanabileceği yapay zeka tabanlı Afşin Belediyesi Akademi uygulamasını hazırlattık. Öğrencilerimizin kartlardaki şifreyle giriş yapmasının ardından kendilerini bir yapay zeka karşılayacak ve hedeflenen bölüme göre yönlendirme yapacak. Yapılan deneme sınavlarında verilen doğru veya yanlış cevaplara göre öğrencileri yönlendirecek. Ayrıca öğrenci ne kadar çok başarılı olursa akademi kartındaki ödüllendirme sistemindeki ödülleri kazanabilecek."

İlçedeki tüm lise son sınıf öğrencilerine bu kartları dağıtacaklarını ifade eden Güven, "Yapak zeka ile öğrencilerimiz konulara çalışabilecek. Türkiye genelindeki bir uygulama olduğu için öğrencilerimiz kendi sıralamasını görebilecek. Öğrencilerimiz çözmedikleri soruları özel olarak gönderecek ve tekrar dönüş yapılacak. Belediye olarak bunun takibini yapacağız. Pandeminin etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da Afşin Belediyesi ile yapmış oldukları proje kapsamında interaktif dershaneyi öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İçeriğinde videolu konu anlatımları, deneme sınavları var. Yapay zeka tabanlı bir uygulama oluğu için yanlış yapılan sorularda öğrencilerimiz yönlendirilecek. Akıllı dershane uygulamasını öğrencilerimize hediye eden Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven'e teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz de bu sanal dershane sayesinde daha başarılı olurlar ve arzu ettikleri bölümleri kazanırlar."

Kartlar, öğrencilere ulaştırılmak üzere okul idarecilerine teslim edildi.

Kahramanmaraş, Yapay Zeka, Üniversite, Afşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine akademi kartı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Sergen Yalçın'ın, Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var         
16:02
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak         
15:55
Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak         
15:35
2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu         
15:24
Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil         
15:02
Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi         
14:47
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor         
14:06
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 16:43:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine akademi kartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement