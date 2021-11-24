Kahramanmaraş'ta üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere "Akademi Kart" dağıtıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye tarafından üniversite sınavına hazırlanan bin 300 öğrenciye, üzerindeki şifre ile girdikleri uygulamada sanal olarak ders çalışıp soru çözebilecekleri "Afşin Belediyesi Akademi Kartı" dağıtıldı.

Afşin Fen Lisesi'nde 12. sınıf öğrencilerine kartlarını dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Güven, dağıtılan kartlarla üniversite sınavında Afşinli öğrencileri bir adım öne çıkartmayı amaçladıklarını belirtti.

Akademi Kart ile öğrencilerin kendi durumlarını takip edebileceklerini ifade eden Güven, "Geçtiğimiz yıl ilkini uygulamadığımız Afşin Belediyesi Akademi Kartı bu eğitim öğretim döneminde de öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Geçtiğimiz yıl sınava giren öğrencilerimizden olumlu dönüşler aldık. 12. sınıf ve üniversiteye hazırlanan mezun öğrencilerimizin eğitimine online olarak katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Güven, Akdemi kartlarının içerisinde sınırsız video izleme hakkı, yapay zeka rehberlik, ders anlatım föyü, canlı dersler, soru bankaları ve online eğitimin bulunduğunu dile getirdi.