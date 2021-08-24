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Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

24.08.2021 10:41

Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor Kahramanmaraş'ın kara ve baraj göletlerinde yetiştirilen alabalık, dünyanın birçok noktasına gönderilerek 155 milyon lira da gelir elde ediliyor Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı;

Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Kahramanmaraş'ın kara ve baraj göletlerinde yetiştirilen alabalık, dünyanın birçok noktasına gönderilerek 155 milyon lira da gelir elde ediliyor

Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı; "Bu güzelliği ise balık festivali ile taçlandırmayı planlıyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Alabalık üretiminde Türkiye'de önemli bir merkez konumuna gelen Kahramanmaraş'ta, yılda ortalama 7 bin ton balık üretilerek 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapılıyor. Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, kentteki balıkçılıkla ilgili yaşanan güzelliği bir balık festivali ile taçlandırmayı planladıklarını söyledi.

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta irili ufaklı onlarca balık tesisi yer alıyor. Kentin birçok noktasında yer alan balık tesislerinde üretim tam hız devam ediyor. Türkiye'nin ilk alabalık üretim tesislerinden biri de Tekir Mahallesi'nde bulunuyor. Su kaynakları açısından bereketli bir bölgeye sahip olan tesisteki dev havuzlarda üretilen balıklardan, yıllık yaklaşık 200 ton ürün elde ediliyor.

Kahramanmaraş geneli irili ufaklı tesislerde üretilen alabalıklar yurtiçi başta olmak üzere, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gönderiliyor. 50'nin üzerindeki tesislerde yılda ortalama 7 bin ton balık elde edilirken, yaklaşık 155 milyon lira da gelir sağlanıyor.

Balık üreticisi Özkan Kekeç, "Balık satışlarından memnunuz, doğal ve sağlık açısından faydalı olan balığın tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

Savaş Kısacık ise, pandemi de balık tüketiminin artığını söyledi.

Balık cenneti Kahramanmaraş'ta balık festivalinin de yapılacağını söyleyen Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı ise, "Kahramanmaraş'ta onlarca balık tesislerinde yılda ortalama 7 bin ton alabalık üretiliyor. Bu güzelliği ise balık festivali ile taçlandırmayı planlıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Kahramanmaraş, İbrahim Sarı, İhracat, Türkiye, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika


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