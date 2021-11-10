Kahramanmaraş'ta "Uyum Buluşmaları" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin hak ve yükümlülüklerine yönelik "Uyum Buluşmaları" çalıştayı düzenlendi.

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Dairesi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle kentte bir otelde düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "Büyüksün Türkiye" adlı kısa film gösterimi sunuldu.

Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, programda yaptığı konuşmada, göçün insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğunu ve Türk halkının göç kavramına yabancı olmadığını belirtti.

Türkiye'de yaşamını sürdüren yabancıların sadece Suriyelilerden oluşmadığını anlatan Ünlü, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki yabancılar sadece Suriyelilerden ibaret değil. Koruma altında başka uyruklardan ve uluslardan da insanlar var. Ülkemizde herhangi koruma statüsüyle değil ikamet izniyle kalan 1 milyon 243 bin insan var. Dünya artık küreselleşiyor. İnsanlar artık eskiye göre çok daha fazla hareket ediyor. Çok sayıda insan doğduğu, vatandaşlığını taşıdığı ülkenin dışında yaşıyor. Özellikle koruma ihtiyacı olan insanlar en yakın sığınabilecekleri ilk limana giderken bu profildeki insanlar gelişmiş ülkelere gidiyor. Ekmeğin olduğu ülkelere gidiyor. İşin, aşın olduğu ülkelere gidiyor."

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da misafirlerin sosyal hayata uyumu amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin geliştirilmesi için düzenlenen bu tür etkinliklerin destekçisi olduklarına işaret ederek "Ülkemizde farklı kültürlerle öz kültürümüzün kaynaşması ve sosyal uyumun sağlanması noktasında yapılan çalışmaların kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Ünlü ve Vali Coşkun'a günün anısına tablo hediye etti.

Programa İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve ilgililer katıldı.