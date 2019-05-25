Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ele geçirildi

40 dakika önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca, il girişinde yapılan yol kontrol ve aramalarında 5 gram esrar ile 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler, olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:37 Kaynak: AA
Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
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