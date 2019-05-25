Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ele geçirildi
40 dakika önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:37 Kaynak: AA
'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kahramanmaraş İl Jandarma
Komutanlığınca, il girişinde yapılan yol kontrol ve aramalarında 5 gram esrar ile 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler, olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yaptı.
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