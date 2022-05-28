Kahramanmaraş'ta uyuşturucu hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

28.05.2022 00:18
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube amirliği ekipleri, hakkında Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti suçundan 25 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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