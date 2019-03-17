Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Madde Satıcılarına Operasyon: 21 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Madde Satıcılarına Operasyon: 21 Gözaltı

20 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Madde Satıcılarına Operasyon: 21 Gözaltı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişiyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptığı aramada ise çeşitli miktarda esrar, metanfetamin, eroin ve bonzai ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:50 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
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