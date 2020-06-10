Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Mahkemede suçlamayı kabul etmeyen sanık, uyuşturucu maddeyi kullanmak için bulundurduğunu iddia etti.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan bir kişi, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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