Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonları
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Kahramanmaraş
'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin, Akçakoyunlu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen Şükrü B. üzerinde yaptığı aramada 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Şükrü B, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer operasyonda ise Ağcalı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Halit D'nin üst aramasında 14 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:19 Kaynak: AA
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