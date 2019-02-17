Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonları

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, Osmangazi Mahallesi'nde, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen A.Ö'nün üzerinde yaptığı aramada 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise Kahramanmaraş- Adana kara yolu üzerinde polis ekipleri, plakalı açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde dedektör köpeği "Alfi" eşliğinde yapılan aramada 155 uyuşturucu hap ve 1,70 gram esrar bulundu.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:59 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
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