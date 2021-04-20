Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Ekiplerce icra edilen 4 operasyonda M.K, T.T., H.İ.B. ile B.A. hakkında yasal işlem yapıldı.

Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti

Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım