Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

21.03.2022 18:25
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin kent genelinde 14- 21 Mart'ta 4 adrese düzenledikleri operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde dedektör köpek "Alfi"nin yardımıyla yapılan aramalarda uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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