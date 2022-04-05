Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

05.04.2022 13:32
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kent genelinde son bir hafta içerisinde 5 adrese düzenledikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde dedektör köpek "Alfi"nin yardımıyla yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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