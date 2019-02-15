Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş
'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik İsa Divanlı Mahallesi'nde uyuşturucu satıcısı Gülcan Ç.'yi takibe aldı.
Takibe alınan şahıstan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 7 kullanıcı yakalandı. Şahısların üst ve ikamet aramalarında 1 paket 0.12 gram metamfetamin, 16 adet captagon, 1 paket 0.84 gram gelen kubar esrar, 1 paket 0.70 gram sentetik cannabinoid, 2 paket 1.31 gram metamfetamin, 1 paket 0.20 gram gelen metamfetamin, 1 paket 3.65 gram eroin, 1 paket 0.55 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Gülcan Ç. uyuşturucu ticareti kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:15 Kaynak: İHA
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