Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik İsa Divanlı Mahallesi'nde uyuşturucu satıcısı Gülcan Ç.'yi takibe aldı.

Takibe alınan şahıstan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 7 kullanıcı yakalandı. Şahısların üst ve ikamet aramalarında 1 paket 0.12 gram metamfetamin, 16 adet captagon, 1 paket 0.84 gram gelen kubar esrar, 1 paket 0.70 gram sentetik cannabinoid, 2 paket 1.31 gram metamfetamin, 1 paket 0.20 gram gelen metamfetamin, 1 paket 3.65 gram eroin, 1 paket 0.55 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Gülcan Ç. uyuşturucu ticareti kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:15 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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