Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde operasyon yaptı.

Operasyonda yakalanan M.N. isimli şahsın yapılan üst aramasında 200 adet 'Captagon' uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti kapsamında gözaltına alınan şüpheli, polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliye tarafından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:30 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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