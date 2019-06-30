Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
49 dakika önce
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan satıcı şahıs tutuklandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:54 Kaynak: İHA
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan satıcı şahıs tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Ballıca
Mahallesinde iki kişiyi yakaladı. Uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen A.D. isimli şahsın üzerinden 2 paket halinde 77 gram ve 2 paket halinde 30 gram ayrı ayrı uyuşturucu madde, ele geçirildi. Kullanıcı konumunda olduğu tespit edilen diğer şahıs üzerinde ise 1 paket halinde 15 gram uyuşturucu madde yakalandığı öğrenildi.
Ekipler A.D. isimli uyuşturucu satıcısı şahsın ikametinde yaptığı aramada ise 2 paket halinde 1.38 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, kullanıcı şahsa uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
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