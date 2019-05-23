Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

5 saat önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda eroin ve uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda eroin ve uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca, il girişinde yapılan yol kontrol ve aramalarında 10 gram eroin ile 104 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçunun önlenmesine yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:08 Kaynak: AA
Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
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