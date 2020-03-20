Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından kent girişinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından kent girişinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il giriş ve çıkışlarında yapılan kontrollerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:54 Kaynak: İHA
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