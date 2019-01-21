Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu uygulama noktasında plakası öğrenilemeyen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 3 kilo 24 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan F.K. ve İ.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:50 Kaynak: İHA

Jandarma, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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