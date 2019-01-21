Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Kahramanmaraş
'ta jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş- Gaziantep
karayolu uygulama noktasında plakası öğrenilemeyen bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 3 kilo 24 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan F.K. ve İ.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:50 Kaynak: İHA
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