Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı, tutuklandı.
İddiaya göre, S.C, yeğeni A.O.C'ye uyuşturucu sattığı ve içirdiğini ileri sürdüğü M.Y. ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda, S.C, M.Y'yi darp etti.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Grup Amirliği ekipleri, S.C'nin beyanı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, M.Y'ye ait otomobilde yaptıkları aramada, 9,12 gram esrar ve 100 lira para ele geçirdi. Polis
ekipleri, S.C'nin yeğeni A.O.C'nin üzerinde yaptıkları aramadaysa 0,99 gram esrar buldu.
M.Y. ve A.O.C, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.