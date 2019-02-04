Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

38 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı, tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı, tutuklandı.

İddiaya göre, S.C, yeğeni A.O.C'ye uyuşturucu sattığı ve içirdiğini ileri sürdüğü M.Y. ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.C, M.Y'yi darp etti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, S.C'nin beyanı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, M.Y'ye ait otomobilde yaptıkları aramada, 9,12 gram esrar ve 100 lira para ele geçirdi.

Polis ekipleri, S.C'nin yeğeni A.O.C'nin üzerinde yaptıkları aramadaysa 0,99 gram esrar buldu.

M.Y. ve A.O.C, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:43 Kaynak: AA

Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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