Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 307 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 307 gram kubar esrar ele geçirildi.



Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir iş yerinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ceyhan Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.B'nin üzerinde 7 gram, dükkandaki aramalarda ise 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirdi.



Olayla ilgili A.Ö, M.E. ve H.B. gözaltına alındı.

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