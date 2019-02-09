Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 307 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 307 gram kubar esrar ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir iş yerinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ceyhan Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.B'nin üzerinde 7 gram, dükkandaki aramalarda ise 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili A.Ö, M.E. ve H.B. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:43 Kaynak: AA

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