Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

30 dakika önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi bölgesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki 5 şüpheliden 3'nün üzerinde yapılan aramada 51 gram eroin ve 2 gram bonzai ele geçirildi.

Otomobilde bulunan C.D, B.G, A.Z, Ö.K. ve B.E, gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:52 Kaynak: AA

Jandarma, Kahramanmaraş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şüphe Üzerine Durdurulan Taksinin Bagajından Afganlı Göçmen Çıktı Polise Bile 'Pes' Dedirtti: Araç Kumandası Görünümlü Hassas Terazi Ele Geçirildi

Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu ABD'den Kargoyla Uyuşturucu Getirten Kimyager Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:22:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]