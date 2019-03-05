Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 4,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 4,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kurtuluş Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen K.Ö'nün otomobilinde dedektör köpeği "Alfi" eşliğinde yaptıkları aramada 4,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli K.Ö, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
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