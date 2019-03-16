Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 600 gram kubar esrar ele geçirildi.
Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 600 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Narlı
kavşağı civarında, plakası açıklanmayan bir araca düzenlediği operasyonda 600 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki A.S. ve M.S'yi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:29 Kaynak: AA
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