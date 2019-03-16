Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Narlı kavşağı civarında, plakası açıklanmayan bir araca düzenlediği operasyonda 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki A.S. ve M.S'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
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