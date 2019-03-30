Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

37 dakika önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki devriye sırasında, bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada sürücü C.Y'nin üzerinde 4 gram kubar esrar bulundu.

Jandarma ekipleri, C.Y'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:52 Kaynak: AA

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