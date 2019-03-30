Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu
37 dakika önce
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma
ekipleri, merkez Onikişubat
ilçesi Sarıçukur Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki devriye sırasında, bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada sürücü C.Y'nin üzerinde 4 gram kubar esrar bulundu.
Jandarma ekipleri, C.Y'yi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:52 Kaynak: AA
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