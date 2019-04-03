Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Diyarbakır'dan aldığı uyuşturucuyu Kahramanmaraş'a getireceği belirlenen bir aracı takibe alan ekipler, Pazarcık ilçesinde teslimatın gerçekleştiği sırada operasyon düzenledi.

Şüphelilerin araçlarında dedektör köpeği "Alfi" yardımıyla yapılan aramada iki valizde 15 kilo 150 gram esrar ile uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 80 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Musa Ç. (27), Hayrettin A. (24) Mahmut Ç. (27) emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:37 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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