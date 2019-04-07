Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 710 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 710 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Narlı kavşağı civarında, plakası açıklanmayan bir aracı durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsünün ikaza uymaması üzerine kısa süreli kovalamacanın ardından araç durduruldu.

Otomobilde bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Araçtan atılan 710 gram kubar esrar ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:55 Kaynak: AA

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