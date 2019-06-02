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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

24 dakika önce

Kahramanmaraş'ta, araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta, araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent girişindeki yol kontrol noktasında uygulama yaptı.
Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:49 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Güncel
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