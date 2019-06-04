Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta, araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:24 Kaynak: AA
'ta, araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent girişindeki yol kontrol noktasında uygulama yaptı.
Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
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