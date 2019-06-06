Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
59 dakika önce
Kahramanmaraş'ta, araçlarında eroin ve uyuşturucu madde ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:20 Kaynak: AA
'ta, araçlarında eroin ve uyuşturucu madde ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent girişindeki yol kontrol noktasında uygulama yaptı.
Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar eroin ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.
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