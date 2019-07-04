Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
59 dakika önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 292 kök kenevir ele geçirildi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:29 Kaynak: İHA
'ta jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 292 kök kenevir ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Onikişubat
ilçesi Hacıbudak Mahallesi'nde E.A. isimli bir şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bahçesine dikili vaziyette 292 kök kenevir bitkisi ile evin içerisinde 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgisi bulunan E.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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