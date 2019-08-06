Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
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Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 178 kök kenevir bitkisi ile bin 65 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:07 Kaynak: İHA
'ta jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 178 kök kenevir bitkisi ile bin 65 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, ihbar üzerine Pazarcık
ilçesi Emiroğlu Mahallesindeki bir mısır tarlasında arama yapıldı. Operasyonda, mısır tarlası içerisinde dikili 178 kök kenevir bitkisi ile bin bin 65 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan tarla sahibi M.K. yakalanarak gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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