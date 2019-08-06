Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

47 dakika önce

Kahramanmaraş'ta, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kovalamaca sonucunda yakalandığı otomobilinde 12 kilogram 500 gram esrar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kovalamaca sonucunda yakalandığı otomobilinde 12 kilogram 500 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu Anadolu'daki bazı illerden temin edilen uyuşturucunun Kahramanmaraş'a getirileceği istihbaratını aldı.
Ekipler, Çağlayancerit Yolu'nda oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya başladı.
Bir süre devam eden kovalamacanın ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobilden çıkan Hüseyin D. ve Okan P. de yaya olarak kaçmak isterken polis ekiplerince gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada ise 12,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani baba, 7 yaşındaki çocuğunun burnunu ısırdı!
Adana'da bir grup esnaf, ceza yazmak isteyen memurun üzerine yürüdü Borç aldığı parayı ödeyemeyen iş adamının hırsızlık oyununu polis bozdu Son dakika! AK Parti sözcüsü Çelik: Türkiye'nin önünde seçim yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 19:53:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]