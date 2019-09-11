Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş-Türkoğlu karayolu üzerinde denetimlerde bulunan jandarma ekipleri, durdurdukları bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobilde bulunan M.P., V.K. ve S.Y. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ