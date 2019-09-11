Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:11 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş-Türkoğlu karayolu üzerinde denetimlerde bulunan jandarma ekipleri, durdurdukları bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobilde bulunan M.P, V.K. ve S.Y. gözaltına alındı.
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