Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş-Türkoğlu karayolu üzerinde denetimlerde bulunan jandarma ekipleri, durdurdukları bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobilde bulunan M.P, V.K. ve S.Y. gözaltına alındı.