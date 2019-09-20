Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Narkotik Grup Amirliği ekiplerince Elbistan- Göksun kara yolu Ekinözü kavşağında, Gaziantep'ten geldiği tespit edilen araçta yapılan aramada, 13,86 gram sentetik uyuşturucu, 56,64 gram toz esrar ve 814 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili C.D. (38) ve A. E. (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazıcıoğlu davası tanığı: Bu ifadeler insanı ipe götürür, göndermeyelim
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalımaraş kullanıma açılacak Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek Son dakika: Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:27:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]