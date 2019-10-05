Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Elbistan- Göksun Ekinözü kavşağındaki yol uygulamasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, 750 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden ikisi emniyetten serbest bırakıldı, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A, savcılık sorgusu sonrası salıverildi, Y.H. ve Y.A. ise nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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