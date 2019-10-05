Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Elbistan- Göksun Ekinözü kavşağındaki yol uygulamasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, 750 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden ikisi emniyetten serbest bırakıldı, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A, savcılık sorgusu sonrası salıverildi, Y.H. ve Y.A. ise nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.