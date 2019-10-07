Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından bir otomobile yapılan operasyonda 7 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından bir otomobile yapılan operasyonda 7 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezine girmeye çalışan bir otomobili takibe aldı. Kısa süreli takip sonrası durdurulan otomobilde yapılan aramada 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan Nazım A. (25), Yusuf A. (24) ve Mehmet B. (28) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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