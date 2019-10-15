Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde "Atos" adlı narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 5 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 7 gram kubar esrar maddesi ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:32 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde "Atos" adlı narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 5 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 7 gram kubar esrar maddesi ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Pazarcık ilçesinde "Atos" adlı uyuşturucu madde arama köpeğinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 7 gram kubar esrar maddesi ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.
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