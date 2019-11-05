Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 46 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 46 kilogram kubar esrar ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan batı illerine uyuşturucu sevkıyatı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Gaziantep- Adana yolu üzerinde çekici kamyonu durdurdu. Detektör köpeği tarafından araçta yapılan aramada 46 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü S.Y, gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı! 3 evi olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş'ta dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün ifadesi şoke etti: Olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandım Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 04:20:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]