Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 46 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 46 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan batı illerine uyuşturucu sevkıyatı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Gaziantep- Adana yolu üzerinde çekici kamyonu durdurdu. Detektör köpeği tarafından araçta yapılan aramada 46 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü S.Y, gözaltına alındı.
(İHA)
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