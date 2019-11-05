Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

8 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 46 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 46 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan batı illerine uyuşturucu sevkıyatı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Gaziantep- Adana yolu üzerinde çekici kamyonu durdurdu. Detektör köpeği tarafından araçta yapılan aramada 46 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü S.Y, gözaltına alındı.

(İHA)

Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı! 3 evi olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş'ta dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün ifadesi şoke etti: Olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandım Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı "KHK bir faciadır" çıkışıyla tepki çeken Arınç'la ilgili YİK toplantısında dikkat çeken görüntü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 07:14:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]