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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Dulkadiroğlu ilçesinde uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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