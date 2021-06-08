Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evin bahçesinde 204 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evin bahçesinde 204 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Pazarcık ilçesi Tilkiler Mahallesi Pan Obası mevkiindeki bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, ekili vaziyette 20-80 santim uzunluğunda 204 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. (51) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

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