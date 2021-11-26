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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

26.11.2021 11:04
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta bir evde yapılan aramada uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir evde yapılan aramada uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göksun Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arslanbey Çiftliği Mahallesi'ndeki bir evde Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile arama yaptı.

Aramada 3 gram kubar esrar, 45 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İkamette uyuşturucu kullanan E.B. (39), T.T. (24) ve B.I. (34) hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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