Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta bir evde yapılan aramada uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir evde yapılan aramada uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Göksun Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arslanbey Çiftliği Mahallesi'ndeki bir evde Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile arama yaptı. Aramada 3 gram kubar esrar, 45 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İkamette uyuşturucu kullanan E.B. (39), T.T. (24) ve B.I. (34) hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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